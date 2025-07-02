Кремль отримує мікросхеми для ракет через фіктивні фірми, поки Трамп гальмує санкції
Після повернення Дональда Трампа до президентства США більше не запроваджували нових санкцій проти Росії. Це відкриває лазівки для постачання мікросхем і військових компонентів, попри обмеження, встановлені після початку великої війни РФ в Україні.
Про це пише The New York Times.
Замість посилення тиску, адміністрація Трампа скасувала частину обмежень, зокрема щодо дружини російського олігарха Бориса Ротенберга — Каріни Ротенберг. Крім того, було закрито цільову групу KleptoCapture, яка раніше займалась виявленням і арештом активів наближених до Кремля осіб.
У результаті, за даними торгових та корпоративних реєстрів, понад 130 нових компаній у Китаї, Гонконгу та Сінгапурі вільно рекламують постачання заборонених компонентів до Росії. Серед них — HK GST Limited, яка пропонує мікросхеми для російських крилатих ракет Х-101, що використовувалися під час недавніх атак на Київ.
Усі ці компанії не перебувають під санкціями, а США, як свідчить аналіз, з початку 2025 року не запровадили жодного нового обмеження проти РФ. Експерти попереджають, що без постійного оновлення санкцій їх ефективність знижується, а Росія активно створює нові тіньові схеми імпорту.
У Конгресі вже готують новий законопроєкт про додаткові обмеження. Він передбачає 500% мита на країни, які купують російську енергію. Проте поки що європейські країни залишаються основним рушієм санкційної політики, оскільки США демонструють дедалі меншу зацікавленість у стримуванні агресії Кремля.
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Нагадаємо:
Лідер Кремля Володимир Путін підписав указ, який дозволяє новим іноземним інвесторам вкладати гроші в країну без обмежень на виведення капіталу.
Попри санкції ЄС і США, Росія за роки повномасштабної війни імпортувала деталі для літаків Boeing і Airbus на 1 млрд євро.