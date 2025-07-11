Правительство РФ в пять раз сокращает расходы на развитие микроэлектроники

Российское правительство в пять раз сокращает расходы на hi-tech промышленность из-за проблем с бюджетом.

Об этом пишет The Moscow Times.

"Планы возрождения микроэлектронной промышленности стали жертвой секвестра российского бюджета. Министерство промышленности и торговли в 5 раз урежет расходы на госпрограмму "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", в рамках которой власти намеревались довести до 40% долю отечественных товаров на рынке электроники.

По данным российского Минпромторга бюджет программы с 26,5 млрд рублей в 2024 году сократится до 4,9 млрд в 2026-м.

Как отмечает издание, правительство режет бюджетные расходы в ответ на резкое сокращение нефтегазовых доходов, по которым ударили санкции и падение цен на нефть.

"На конец июня сырьевые поступления в казну упали на треть год к году, а ее дефицит в 6 раз превысил прошлогодний - 3,7 трлн рублей. По итогам года Минфин прогнозирует, что "дыра" в бюджете станет рекордной с пандемии, а нефтегазовые доходы будут на 2,6 трлн рублей ниже первоначального плана", - говорится в публикации.

Снижение объема поддержки на 12 млрд рублей станет существенным ударом для российских производителей. Урезание финансирования негативно скажется на разработке и производстве новой продукции, и компании будут вынуждены пересматривать свои планы, пишет The Moscow Times.

"На госпрограмму развития микроэлектроники в целом в 2013-2024 годах было выделено более 295 млрд руб. Но эффект от нее достигнут лишь частично. Счетная палата выявила недостижение показателей получателями субсидий, а также сообщила, что объемы производства "не могут привести к достижению технологической независимости страны", - говорится в публикации.

В российской Ассоциации разработчиков и производителей электроники отметили, что объемы производства электроники в России в прошлом году сократились на 15% в прошлом году, а в текущем году - уже более чем на 10%. И объясняют это "исчерпанием потенциала контрсанкционного импульса".

Напомним:

Ранее сообщалось, что российский сектор обрабатывающей промышленности сократился в июне самыми резкими темпами за последние три года: снизились объемы производства, новых заказов и занятости, показал обзор деловой активности.

Кремль планирует сокращение оборонных расходов, доля которых в бюджете достигла рекордных значений со времен СССР.

В угольной отрасли в России острый кризис, который называют самым острым с 1990-х годов. В прошлом году и в I квартале этого года убыточных компаний в этой отрасли было больше, чем прибыльных (61,8%).

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить государственным учреждениями и компаниям закупать иностранные телевизоры. Хотя российский "Дюкс" не до конца соответствует требованиям, а "Квант" в апреле остановил производство из-за низкого спроса.

Ранее сообщалось, что более 130 новых компаний в Китае, Гонконге и Сингапуре свободно рекламируют поставки запрещенных компонентов в Россию. Они не попали под санкции, а США с начала 2025 года не ввели ни одного нового ограничения против РФ.