Компанія ОККО передумала орендувати заправки KLO

Компанія ОККО відмовилася від оренди кількох десятків автозаправних комплексів KLO у Києві та Київській області.

Про це повідомляє NV Бізнес.

"В пресслужбі ОККО повідомили NV Бізнес, що відмовляються від цієї угоди", – зазначає сайт.

"ОККО мала взяти в оренду кілька десятків АЗК KLO у Києві та Київській області. За 5 місяців після дозволу АМКУ цього так і не сталося, а столичний паливний ринок суттєво трансформувався", – говориться у повідомленні.

За даними сайту, компанії "не домовились по основних питаннях".

"У квітні група компаній ОККО вирішила оренувати майже 60 автозаправних комплексів KLO з перспективою їхнього викупу. Це дозволило б компанії Віталія Антонова одномоментно розширити мережу майже на 15%", – зазначає NV Бізнес.

Мережа автозаправних станцій KLO була заснована в 1995 році, вона налічує близько 70 станцій. Майже всі АЗК працюють у Києві та Київській області, зазначає NV Бізнес.

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет України надав ТОВ "Окко-Драйв" дозвіл на набуття контролю над активами кількох компаній через оренду автозаправних станцій. Очікувалося, шр візьме під свій контроль 57 автозаправних станцій KLO у Києві й столичному регіоні.

Також Антимонопольний комітет України надав дозвіл АТ "Концерн Галнафтогаз" (мережа АЗС ОККО) на придбання контрольної частки в ТОВ "Перша національна мережа електрозаправних комплексів ТОКА".

Антимонопольний комітет дозволив "Укрпалетсистем", що управляє мережею АЗС UPG, взяти в оренду ще 17 автозаправних станцій мереж групи компаній "Приват".

АТ "Укрнафта" та компанія Shell Overseas Investments BV остаточно завершили угоду про придбання українською державною компанією частки обсягом 51% у ТОВ "Альянс Холдинг", що володіє мережею зі 118 АЗК під брендом Shell в Україні.