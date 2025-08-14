UPG отримала дозвіл на оренду чергової частини заправок Коломойського

Антимонопольний комітет України надав дозвіл оператору мережі АЗС UPG орендувати ще 46 автозаправних станцій (АЗС) компаній групи "Приват".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Згідно з рішенням АМКУ, "Укрпалетсистем" отримає дозвіл на оренду 46 автозаправних комплексів, які належать наступним товариствам: "Альбіленд", "Енджел Кепітал", "Жасмі-Трейд", "Імідж Еволюшн", "Корсо Таун", "Лідер Фінанс", "Нафтапрайм", "Ньюпорт Холдинг", "Перспектива Про", "Старт Бізнес-Плюс" та "Вертікс-Молл".

Кінцевим бенефіціаром цих компаній, окрім Вертікс-Молл, є Юрій Кіперман.

У липні АМКУ вже надав дозвіл на оренду 34 та 47 АЗС. Таким чином, загалом "Укрпалетсистем" може орендувати 126 автозаправних станцій з групи "Приват".

За даними ЕП, згодом під контроль UPG перейде щонайменше 400 АЗС групи "Приват".

Про це детальніше читайте у тексті: Початок епохи бідності: як падала нафтова імперія Коломойського та кому дістануться її залишки

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка купила на аукціоні "Приватбанку" 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський.

Раніше, Антимонопольний комітет дозволив компанії "Укрпалетсистем", яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду 34 автозаправки, які пов'язані з мережею Avias групи "Приват".

У липні Антимонопольний комітет України надав дозвіл UPG орендувати ще 47 автозаправних станцій (АЗС) компаній групи "Приват".