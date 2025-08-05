"Укрнафта" завершила угоду про придбання мережі АЗС Shell

АТ "Укрнафта" та компанія Shell Overseas Investments BV остаточно завершили угоду про придбання українською державною компанією частки обсягом 51% у ТОВ "Альянс Холдинг", що володіє мережею зі 118 АЗК під брендом Shell в Україні.

Про це повідомила пресслужба "Укрнафти".

"Решта 49% підприємства належать Фонду державного майна України (ФДУ), тобто держава наразі є кінцевим власником 100% "Альянс Холдингу" і отримуватиме прибуток через розподіл дивідендів", — йдеться у повідомлені.

Зі слів виконувача обов'язків директора АТ "Укрнафта" Юрія Ткачука, загалом, разом із заправками Shell, під брендом Ukrnafta протягом року запрацюють 663 автозаправні комплекси.

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Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта", що є частиною Групи Нафтогаз, та міжнародна компанія Shell уклали угоду про придбання частки 51% у ТОВ "Альянс Холдинг".