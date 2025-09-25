UPG отримав ще низку АЗС "Привата": яку кількість орендуватиме тепер

Антимонопольний комітет дозволив "Укрпалетсистем", що управляє мережею АЗС UPG, взяти в оренду ще 17 автозаправних станцій мереж групи компаній "Приват".

Про це пише Forbes Ukraine.

Йдеться про 17 автозаправних станцій мереж ANP і "Авіас", що належать до групи компаній "Приват".

Рішення АМКУ стосується оренди активів ТОВ "Екотрейд Компані" (м. Львів), 45,5% статутного капіталу якого, за даними YouControl, належить Юрію Кіперману.

"Дозволено «Укрпалетсистем» отримати контроль над активами ТОВ «Екотрейд Компані» шляхом оренди єдиного майнового комплексу – автозаправної станції, розташованої за адресою, вказаною у заяві", – йдеться в одному з рішень комітету.

"До початку повномасштабної війни паливна мережа групи "Приват" була найбільшою в Україні, налічуючи понад 1500 АЗС під різними брендами. Утім, восени 2022 року через націоналізацію група втратила понад 500 заправок під брендом "Укрнафта", а з початку 2025 року решта мережі припинила роботу через дефіцит пального", – пише Forbes Ukraine.

"Мережа UPG, яку контролює Володимир Петренко (офіційна власниця – його сестра Юлія Васьковська), посідає п’яте місце серед найбільших мереж АЗС в Україні за обсягами реалізації пального, поступаючись OKKO, WOG, "Укрнафті" та "БРСМ-Нафта". У 2024 році виторг компанії склав 38,4 млрд грн", – зазначає видання.

Перший дозвіл від Антимонопольного комітету на оренду автозаправних станцій. 31 липня комітет дозволив оренду ще 47 АЗС, що належали до неформальної групи "Приват" UPG отримала 10 липня 2025 року. А у серпні UPG отримала дозвіл на оренду ще 46 станцій.

"Коментуючи попередню угоду щодо оренди 34 АЗС, Володимир Петренко заявляв, що ці заправки вже "не пов’язані" з бізнес-структурами Ігоря Коломойського", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що мережа автозаправних станцій UPG просить дозволу Антимонопольного комітету на оренду 75 АЗС, які раніше входили до так званої групи "Приват".

У жовтні 2024 року маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка купила на аукціоні "Приватбанку" 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський.

У середині липня 2025 року Антимонопольний комітет дозволив компанії "Укрпалетсистем", яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду 34 автозаправки, які пов'язані з мережею Avias групи "Приват".

В кінці липня АМКУ надав дозвіл UPG орендувати ще 47 автозаправних станцій (АЗС) компаній групи "Приват" та ще 46 у серпні 2025 року.