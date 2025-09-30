UPG планує відкрити ще 185 заправок у різних регіонах України

Компанія UPG запустила 34 заправки на Київщині та планує відкрити ще 185 АЗК у вісьмох областях України.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

"Мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG запустила в роботу 34 нові заправки у київському регіоні, які раніше працювали під брендами ANP і "Авіас". Це стало найбільшим одномоментним розширенням компанії в столичному регіоні", – повідомляє UPG.

"Розширення мережі на Київщині – це перший етап масштабної стратегії розвитку компанії. Найближчим часом UPG відкриє ще 185 АЗК у вісьмох областях України", – говориться у повідомленні.

У компанії зазначають, що завдяки нинігньому розширенню зможуть додатково сплатити близько 100 мільйонів гривень податків до кінця 2025 року.

Перед відкриттям станцій на Київщині компанія здійснила комплексну підготовку: очищення резервуарів для зберігання пального, модернізацію обладнання та налагодження стабільного постачання пального.

UPG (Ukrainian Petrol Group) – українська мережа заправно-відпочинкових комплексів, що працює в 20 областях країни. Засновником компанії є Володимир Петренко.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет дозволив "Укрпалетсистем", що управляє мережею АЗС UPG, взяти в оренду ще 17 автозаправних станцій мереж групи компаній "Приват". Йдеться про 17 автозаправних станцій мереж ANP і "Авіас"

Раніше повідомлялося, що мережа автозаправних станцій UPG просить дозволу Антимонопольного комітету на оренду 75 АЗС, які раніше входили до так званої групи "Приват".

У жовтні 2024 року маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка купила на аукціоні "Приватбанку" 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський.

У середині липня 2025 року Антимонопольний комітет дозволив компанії "Укрпалетсистем", яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду 34 автозаправки, які пов'язані з мережею Avias групи "Приват".

У липні АМКУ надав дозвіл UPG орендувати ще 47 автозаправних станцій (АЗС) компаній групи "Приват" та ще 46 у серпні 2025 року..

Також повідомлялося, що компанія ОККО відмовилася від оренди кількох десятків автозаправних комплексів KLO у Києві та Київській області.

АТ "Укрнафта" та компанія Shell Overseas Investments BV остаточно завершили угоду про придбання українською державною компанією частки обсягом 51% у ТОВ "Альянс Холдинг", що володіє мережею зі 118 АЗК під брендом Shell в Україні.