UPG хоче орендувати ще 75 заправок Коломойського

Мережа автозаправних станцій UPG просить дозволу Антимонопольного комітету на оренду 75 АЗС, які раніше входили до так званої групи "Приват".

Рішення розглядає Антимонопольний комітет.

Йдеться про 75 заправок, які працювали під брендами "Авіас" і ANP, які раніше контролювали структури Ігоря Коломойського.

Заправки розподілені між 14 ТОВ: "Айлонг Еволюшн", "Альбіленд", "Енджел Кепітал", "Євротрейд Експо", "Жасмі-трейд", "Корсо Таун", "Лайк інвест", "Лідер фінанс", "Ньюпорт Холдінг", "Перспектива про", "Сіріус голд", "Скай проект", "Сорелла оіл" та "Тарос груп".

До цього UPG вже орендувала 127 заправок ANP та Авіас. Загалом під її контроль можуть перейти щонайменше 400 АЗС Групи "Приват".

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка купила на аукціоні "Приватбанку" 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський.

У середині липня 2025 року Антимонопольний комітет дозволив компанії "Укрпалетсистем", яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду 34 автозаправки, які пов'язані з мережею Avias групи "Приват".

В кінці липня АМКУ надав дозвіл UPG орендувати ще 47 автозаправних станцій (АЗС) компаній групи "Приват" та ще 46 у серпні 2025 року.