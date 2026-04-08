В трьох областях ліквідували 10 нелегальних АЗС

Бюро економічної безпеки в березні викрило та припинило діяльність 10 нелегальних автозаправних станцій одразу у трьох регіонах України.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Зокрема, на Полтавщині в одному із селищ понад рік функціонувала АЗС без жодних дозвільних документів. Реалізовували пальне невідомого походження, що створювало ризики як для бюджету, так і для споживачів.

Крім того, на Харківщині припинено діяльність двох незаконних заправок у різних населених пунктах області.

Водночас на Дніпропетровщині зафіксовано найбільшу кількість порушень: ліквідовано 7 нелегальних АЗС (Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг).

"У всіх випадках фігуранти реалізовували бензин, дизельне пальне та скраплений газ, придбані у підпільних виробників без документів про походження та сертифікатів якості. Діяльність здійснювалася без ліцензій на торгівлю підакцизними товарами", – повідомляють правоохоронці.

За даними БЕБ, із незаконного обігу вилучено понад 51 тис. літрів пального сумнівного походження:

– 16,5 тис. л дизельного пального;

– 20,5 тис. л бензину;

– понад 14 тис. л скрапленого газу.

Нагадаємо:

