"Укрзалізниця" заощадила під час закупок: що саме купила

"Укрзалізниця" заощадила майже 10 мільйонів гривень під час закупки засобів механізації.

Про це пише RAIL.insider

"У 2025 році АТ "Укрзалізниця" закупило засоби малої механізації, що спростять роботу колійників, та заощадило майже 10 млн грн", – говориться у повідомленні.

Усього "Укрзалізниця" закупила 1832 одиниці засобів малої механізації, які, як стверджують в УЗ, "значно спрощують ручну працю, підвищують продуктивність і зменшують фізичне навантаження на колійників".

В УЗ запевняють, що перед оголошенням торгів провели зустріч із широким колом потенційних постачальників, де презентували заплановані обсяги закупівель і детально обговорили технічні вимоги й умови проведення торгів.

"У результаті зустрічі та додаткового аналізу ринку за однією з номенклатур — рейкорізами, було вперше застосовано у торгах неціновий критерій, який дав змогу вирівняти технічні відмінності різних виробників і створити реальну конкуренцію, забезпечивши найнижчу ціну закупівлі на ринку", — зауважили в Укрзалізниці.

За результатами торгів переможцями стали чотири постачальники. Фінальна сума підписаних договорів становила 116 млн грн — на 10 млн менше, ніж передбачалося спочатку.

Більшість закупівель відбулася через систему "Прозорро", а частина — через Prozorro Market.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що цьогоріч закупить 1200 одиниць техніки для колійного господарства.

