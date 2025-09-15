"Укрзалізниця" закупила вугілля за найдорожчими пропозиціями

"Українська залізниця" за результатами тендерів уклала угоди на постачання вугілля на понад 150 млн грн, при чому перемогли компанії з найдорожчими пропозиціями.

Про це пишуть "Наші гроші".

Філія "Пасажирська компанія" АТ "Українська залізниця" 4-12 вересня за результатами тендерів уклала угоди на постачання вугілля на 151,55 млн грн.

"В усіх випадках на аукціонах у першій половині серпня була велика конкуренція, однак фірми, що робили знижки до 20% від очікуваної вартості, зрештою відмовились від укладання угод з різних причин. І перемоги отримали компанії, що зробили найдорожчі пропозиції", – говориться у повідомленні.

Торги проводились у системі "Прозорро.Маркет" по процедурі запит цінових пропозицій. Тут учасники мають змогу зробити стартову пропозицію і більше не можуть торгуватись, уточнює сайт.

"Переможцем став найдорожчий учасник "Д.Трейдінг" з групи Ріната Ахметова із ціною 11 900 грн/т. Фірма Ахметова виграла торги, не скинувши жодної копійки від очікуваної вартості замовника, на відміну від усіх інших учасників", – пишуть "Наші гроші".

На тендер розміром 40,28 млн грн прийшло семеро учасників, але шестеро дешевших відмовились від підписання договорів. Це були ТОВ "Енергопостач Трейд", ТОВ "Ресурси батьківщини", ТОВ "Гірничий ресурс", ТОВ "Мікс Сервіс Груп", ТОВ "Західмаркет" і ТОВ "Енерго Восток Антрацит" із цінами 9 872-11 644 грн/т із ПДВ.

"Енергопостач Трейд" пояснив відмову підвищенням гуртових цін, "Гірничий ресурс" – об’єктивними обставинами, "Західмаркет" – лікарняним директора, а "Енерго Восток Антрацит" – якимись "об’єктивними обставинами, які виникли нещодавно та унеможливлюють своєчасне та належне виконання поставок. Решта не надала забезпечення і не підписала договір", – говориться у повідомленні.

"За аналогічним сценарієм пройшли два наступні тендери "Пасажирської компанії". Після самовідводів шести фірм підряд по стартовій ціні 49,12 млн грн забрало ТОВ "Макрокапітал" з ціною вугілля 11 892 грн/т. Ця фірма зареєстрована у Покровському районі Донецької області, засновником є Антон Аксьонов з окупованої Макіївки", – зазначає сайт.

"І також шість учасників відмовились від підписання угод по підряду 54,09 млн грн, який зрештою отримало ТОВ "Коаленержи" з ціною 11 604 грн/т. Фірма зареєстрована у Слов’янську Донецької області. Засновниками є киянка Валерія Монастирьова і львів’янка Людмила Ганзюк", – говориться у повідомленні.

Кількома днями раніше, у серпні "Пасажирська компанія" замовляла вугілля ДГ (13-100) на 5% дешевше – по 11 280 грн/т. Тут постачальником було обрано ТОВ "Гірничо-збагачувальна фабрика "Центр" (м.Шептицький, Львівська область, засновник Андрій Мартиненко). І перед нею також відмовились від укладання угод п’ять компаній.

Що до інших замовників, то вони на своїх закупівлях замовляли значно менші обсяги вугілля і по значно менших цінах.

