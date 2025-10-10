Справа "залізничного бек-офісу": держбюджет отримав значну компенсацію

Протягом 2025 року на рахунки АТ "Укрзалізниця" та до державного бюджету від приватних компаній та фізичних осіб надійшло 215 млн грн як компенсація збитків, завданих через дії організованої групи на УЗ.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Це стало результатом спільних дій детективів НАБУ, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та команди департаменту корпоративної безпеки УЗ, говориться у повідомленні.

"У 2021-2024 рр. на Укрзалізниці діяла схема, яка передбачала постачання товариству продукції за завищеними цінами. За її реалізацією стояла організована група, так званий "бек-офіс", яка за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу "потрібних" компаній у тендерах УЗ", – зазначає НАБУ.

"Її лідером був позаштатний радник керівника Офісу Президента України, який згодом обійняв посаду заступника керівника Департаменту СБУ. У березні 2024 року НАБУ та САП викрили оборудку, а у квітні повідомили про підозру її організатору", – інформує НАБУ.

"Загалом з 2023 року завдяки злагодженим діям НАБУ, САП та УЗ державі вдалося компенсувати понад 336 млн грн збитків від корупції на товаристві. Крім того, у межах кримінальних проваджень забезпечено скерування майже 120 млн грн на підтримку війська", – говориться у повідомленні.

