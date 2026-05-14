На Одещині "захисний" підряд віддали фігуранту у кримінальному провадженні

Контракт на захист критичної інфраструктури на Одещині без відкритих торгів отримала компанія, яка вже фігурує у кримінальному провадженні через можливе завищення цін і неякісні роботи.

Про це пише Центр публічних розслідувань

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області уклала договір на реконструкцію об'єкта "118Ш" вартістю понад 456 мільйонів гривень.

Закупівлю провели без відкритих торгів, посилаючись на необхідність захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору під час воєнного стану, пише ЦПР з посиланням на систему закупівель Prozorro.

Договір уклали без відкритих торгів, а єдиним учасником тендеру стала миколаївська компанія.

Переможцем та єдиним учасником закупівлі стало ТОВ "Берег Транс Буд", яке запропонувало виконати роботи за повну очікувану суму. Договір із компанією уклали 12 травня 2026 року.

Закупівлю провели за неконкурентною процедурою відповідно до постанови Кабміну №1178.

У документах зазначено, що роботи стосуються будівництва та інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

Фінансування проєкту здійснюватиметься коштом державного бюджету в межах програми захисту критичної інфраструктури. Завершити реконструкцію планують до 11 лютого 2027 року.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Берег Транс Буд" зареєстроване в Миколаєві у 2021 році, має статутний капітал три мільйони гривень. Товариство належить Руслану Боглайову, який також є власником ще чотирьох будівельних компаній.

ЦПР звертає увагу, що на держзакупівлях компанія заробила понад 677 мільйони гривень, причому понад 465 мільйонів із цієї суми — у 2026 році.

Серед основних замовників компанії — ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", Херсонська ТЕЦ, Кіровоградська ОДА, Бериславська міська рада та інші установи.

Також компанія згадується у кримінальному провадженні щодо можливого привласнення бюджетних коштів під час будівництва укриття для ліцею.

"Так, за ухвалою Знамянського міськрайонного суду Кіровоградської області справа стосується підряду на будівництво укриття для ліцею "Інтелект" у Знам'янці за понад 91 мільйон гривень", – говориться у повідомленні.

Як свідчать дані Prozorro, договір 13 червня 2025 року уклали Департамент капітального будівництва Кіровоградської ОДА та ТОВ "Берег Транс Буд".

Слідство встановило, що під час перевірки проєктно-кошторисної документації правоохоронці виявили можливе завищення цін на окремі матеріали та обладнання у кошторисі порівняно з ринковими.

На думку слідчих, це може свідчити про ймовірну спробу незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво укриття.

Під час огляду об'єкта правоохоронці зафіксували ознаки неякісного виконання частини робіт та ймовірне невиконання окремих будівельно-монтажних робіт у повному обсязі, що могло стати підставою для привласнення коштів, сплачених за роботи, які фактично не були виконані.

Фірма "Евродор" депутата Ізмаїльської міської ради Геворга Авєтісяна отримала без конкуренції черговий підряд на утримання автомобільних доріг на Одещині.

На Буковині БЕБ оголосило підозри посадовцям держустанови у зловживанні службовим становищем: під час зведення мосту підрядник списав як металобрухт обладнання, а посадовці підписали акти виконаних робіт, через що держава зазнала 2,5 млн грн збитків.

Експосадовцю Служби автомобільних доріг у Харківській області повідомлено про підозру: він уклав з підрядником додатковий договір на понад 204 млн грн, щоб фірма провела ремонт, не передбачений основним договором.

На Херсонщині підряд на будівництво протирадіаційного укриття для школи вартістю майже 56 мільйонів гривень без проведення конкурсу отримала компанія, яка не має відповідного досвіду.