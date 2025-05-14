Україна розробляє лише 3500 родовищ з 20 тисяч розвіданих — геологи

В Україні розвідано 20 тисяч родовищ, але розробляються лише приблизно 3,5 тисячі родовищ.

Про це на з’їзді геологів України розповів президент ГО "Спілка геологів України" Павло Загороднюк, повідомляє "Укрінформ".

"Більшість — ще із радянських часів. Завдяки процесам приватизації експлуатують їх, в основному, приватні підприємства. А нові родовища практично не розвідуються. Гостра проблема "сплячих" ліцензій, коли жодні роботи на розвіданих і перспективних ділянках не ведуться", — зазначив він.

"Галузь складна, бо кожен розробник корисних копалин стикається із серйозними викликами — технологічними, соціальними тощо. Проєкти із розвідки, розробки, облаштування родовищ дуже тривалі, фінансово місткі, і, на жаль, не такі вже й прибуткові", — сказав Загороднюк.

"Тому дуже важливо, що підписано "ресурсну" угоду зі Сполученими Штатами. Адже з’явилася бодай якась надія, що в геологорозвідку й надрокористування прийдуть реальні інвестиції", — додав очільник "Спілки геологів України".

Нагадаємо:

Раніше висловлювалася думка, що угода про надра між Україною та США не призведе до запуску видобутку щонайменше протягом десяти років і потребуватиме значних інвестицій з боку приватного сектору. "Це перспектива на 10–15 років — приблизно про такі строки ми говоримо", — сказав Ерік Расмуссен, колишній керівник напряму природних ресурсів у ЄБРР.

Війна з Росією, нестача геологічних даних, пошкоджена інфраструктура та ризики корупції ускладнюють ситуацію, тому перші мінерали з нових шахт за цією угодою можуть з’явитися не раніше 2040 року.

Також повідомлялося, що запаси титану в Україні можуть становити до 20% світових, і це робить її одним із ключових гравців у видобутку цього стратегічного металу. Це робить Україну одним із ключових гравців у видобутку цього стратегічного металу.

"Ми вважаємо так: якщо порахувати запаси, плюс – ресурси, частку того, що недорозвідано і не вивчено, то це може бути і всі 20% світових запасів титану. Росіяни завжди писали, що у нас 1%, що не є правдою. Правда полягає в тому, що найкраще російське родовище титану буде гірше за посереднє наше", – розповіла завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова.

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

6 травня Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. За проголосували 338 депутатів. Ніхто з народних обранців не утримався та не був проти.