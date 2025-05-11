Запаси титану в Україні можуть становити до 20% світових – науковці

Запаси титану в Україні можуть становити до 20% світових, і це робить її одним із ключових гравців у видобутку цього стратегічного металу.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла доктор геологічних наук, завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова.

"Ми вважаємо так: якщо порахувати запаси, плюс – ресурси, частку того, що недорозвідано і не вивчено, то це може бути і всі 20% світових запасів титану. Росіяни завжди писали, що у нас 1%, що не є правдою. Правда полягає в тому, що найкраще російське родовище титану буде гірше за посереднє наше", – сказала вона.

Це робить Україну одним із ключових гравців у видобутку цього стратегічного металу.

"Україна – одна з небагатьох країн Європи, яка може видобувати титан. З європейських країн його видобуває поки лише Норвегія, і більше ніхто", – підкреслила вона.

За словами Ремезової, титан має дуже багато галузей застосування, і у виробах з титану додана вартість дуже висока. Це військово-промисловий комплекс, це літаки, сучасні кораблі, це зброя. І взагалі будь-яке машинобудування потребує титану.

Якщо поєднати видобуток титану і літію, можна отримати дуже потужні акумулятори для гібридних авто. В деяких місцях поклади титану в Україні співпадають з покладами літію.

"Є розсипи титану на Житомирщині, є смуга вздовж Дніпра, Українська розсипна субпровінція. Також – в районі того ж Приазов'я. В меншій кількості розсипи є – на Харківщині, Сумщині. Можливо, не такі привабливі, але теж колись можуть бути використані", – розповіла вона.

"Крім того, в титанових рудах містяться скандій, ванадій. А скандій, між іншим, міститься в тих сплавах, які використовуються американцями для виробництва літаків F-16 і F-35. Для виробництва літака його треба кілька сотень кілограмів, щоб зробити сучасні сплави, бо вони дають стійкість", – зазначила Ремезова.

Нагадаємо:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

6 травня Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. За проголосували 338 депутатів. Ніхто з народних обранців не утримався та не був проти.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова співпрацювати з Європейським Союзом в питаннях урану, карбонату літію і титану.

"Україна володіє 22 з 30 критичних для ЄС корисних копалин. Перше місце в Європі за запасами урану. Ми здатні не лише покрити власні енергетичні потреби, а й експортувати уран, особливо в умовах зростаючого попиту на ядерну енергетику в ЄС", – зазначив він.