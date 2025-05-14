Украина разрабатывает лишь 3500 месторождений из 20 тысяч разведанных - геологи

В Украине разведано 20 тысяч месторождений, но разрабатываются только примерно 3,5 тысячи месторождений.

Об этом на съезде геологов Украины рассказал президент ОО "Союз геологов Украины" Павел Загороднюк, сообщает "Укринформ".

"Большинство - еще с советских времен. Благодаря процессам приватизации эксплуатируют их, в основном, частные предприятия. А новые месторождения практически не разведываются. Острая проблема "спящих" лицензий, когда никакие работы на разведанных и перспективных участках не ведутся", - отметил он.

"Отрасль сложная, потому что каждый разработчик полезных ископаемых сталкивается с серьезными вызовами - технологическими, социальными и тому подобное. Проекты по разведке, разработке, обустройству месторождений очень длительные, финансово емкие, и, к сожалению, не такие уж и прибыльные", - сказал Загороднюк.

"Поэтому очень важно, что подписано "ресурсное" соглашение с Соединенными Штатами. Ведь появилась хоть какая-то надежда, что в геологоразведку и недропользование придут реальные инвестиции", - добавил глава "Союза геологов Украины".

Напомним:

Ранее высказывалось мнение, что соглашение о недрах между Украиной и США не приведет к запуску добычи как минимум в течение десяти лет и потребует значительных инвестиций со стороны частного сектора. "Это перспектива на 10-15 лет - примерно о таких сроках мы говорим", - сказал Эрик Расмуссен, бывший руководитель направления природных ресурсов в ЕБРР.

Война с Россией, нехватка геологических данных, поврежденная инфраструктура и риски коррупции усложняют ситуацию, поэтому первые минералы из новых шахт по этому соглашению могут появиться не раньше 2040 года.

Также сообщалось, что запасы титана в Украине могут составлять до 20% мировых, и это делает ее одним из ключевых игроков в добыче этого стратегического металла. Это делает Украину одним из ключевых игроков в добыче этого стратегического металла.

"Мы считаем так: если посчитать запасы, плюс - ресурсы, долю того, что недоразведано и не изучено, то это может быть и все 20% мировых запасов титана. Россияне всегда писали, что у нас 1%, что не является правдой. Правда заключается в том, что лучшее российское месторождение титана будет хуже посредственного нашего", - рассказала заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.

1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

2 мая правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

6 мая Комитет по вопросам международной политики поддержал за основу и в целом ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США.

8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США. За проголосовали 338 депутатов. Никто из народных избранников не воздержался и не был против.