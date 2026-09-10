Власник Vodafone Україна зацікавився останнім титановим держактивом

Група Neqsol Holding розглядає участь у приватизації Демурінського гірничо-збагачувального комбінату, який держава планує продати щонайменше за 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на голову Фонду державного майна Дмитра Наталуху.

Аукціон запланований на 20 жовтня 2026 року. За словами Наталухи, Neqsol цікавиться активом, проте ухваленню остаточного рішення заважають чинні обмеження на експорт продукції.

Голова ФДМУ сподівається, що уряд перегляне експортний контроль щодо рутилу та циркону, щоб підвищити шанси на успішну приватизацію комбінату. Зараз Держекспортконтроль перевіряє українських виробників титанової продукції, щоб не допустити її постачання до Росії.

Нагадаємо:

У 2025 році Антимонопольний комітет дозволив компанії "Цемін Україна", яка входить до холдингу азербайджанського інвестора Neqsol, придбати "Об'єднану гірничо-хімічну компанію".