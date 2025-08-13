Україна не залежить від жодного маршруту чи постачальника газу – Міненерго

Росія намагається зірвати диверсифікацію маршрутів постачання газу до України.

Про це повідомив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник, повідомляє Міністерство енергетики.

"Росія здійснила прицільну атаку на об’єкти газотранспортної та газорозподільної систем України з метою зірвати диверсифікацію маршрутів постачання та завадити використанню української газотранспортної системи для потреб країн Східної Європи", – заявив він в ефірі телемарафону "Єдині новини" .

"Мета ворога - не лише завдати шкоди нашій інфраструктурі, а й перешкодити нам отримувати газ із альтернативних джерел, зокрема LNG із Середземномор’я, та європейський газ. Це пряма спроба зірвати план ЄС із заміщення російського газу та вдарити по енергетичній безпеці регіону", - зазначив заступник міністра.

Україна активно нарощує імпорт газу. Щомісячні обсяги імпорту перевищують аналогічний період минулого року більш ніж у півтора раза. Для формування запасів у підземних сховищах залучено фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку та уряду Норвегії.

Крім того, Україна має гарантовані потужності імпорту газу через міждержавні з’єднання з Польщею, Словаччиною, Румунією та Угорщиною, говориться у повідомленні

"Окрім LNG з Балтійського моря, ми вже тестуємо постачання газу з Каспійського регіону, зокрема азербайджанського походження. Ми не залежимо від жодного маршруту чи постачальника – це принципова позиція для забезпечення енергетичної безпеки", – підкреслив Колісник.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 8 серпня 2025 року Росією було здійснено удар 5 дронів типу "Шахед" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, через що виникла пожежа, також пошкоджено трубопровід дизельного пального.

У ніч на 6 серпня збройні сили росії нанесли удар по Ізмаїлу та пошкодив інфраструктуру. Цей об'єкт був задіяний в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу

28 липня 2025 року Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу через Трансбалканський коридор.

Раніше повідомлялося, що група Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 млн євро для закупівель газу

Раніше повідомлялося, що "Оператор ГТС України" та Gaz-System домовилися продовжити тимчасове збільшення пропонованої гарантованої потужності з Польщі в напрямку України до вересня 2026 року.