Ворог завдав удару по газовій інфраструктурі у Ізмаїлі

У ніч на 6 серпня збройні сили росії нанесли удар по Ізмаїлу та пошкодив інфраструктуру.

Про це повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

"Вночі, 6 серпня, ворог знову атакував обʼєкти цивільної інфраструктури.

На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань житлових будинків", – говориться у повідомленні.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, на місці спалахнула пожежа, яку зранку ліквідували вогнеборці.

Вогнем було знищено виробниче обладнання. Наразі тривають роботи по випуску газу з системи.

"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували наші вогнеборці. Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи", – говориться у повідомленні.

"Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Роботи з ліквідації наслідків тривають", – зазначив він.

На місці працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину росіян проти мирного населення.

Очевидці повідомляють, що пожежу було видно навіть з іншого боку Дунаю, з боку Румунії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у румунському жудці Тульча на березі Дунаю оголошували повітряну тривогу у зв’язку з повітряною атакою РФ, спрямованою на південь Одеської області України; атаку було видно також з території Молдови.

Влітку минулого року уночі 24 липня російські загарбники атакували "Шахедами" місто Ізмаїл Одеської області, у результаті чого постраждала портова інфраструктура, житловий будинок, три людини дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 липня вибухнуло судно-земснаряд філії "Дельта-лоцман" держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Морський підхідний канал було тимчасово закрито для руху суден.

Також повідомлялося, що з 6 серпня відновлює судноплавство каналом Бистре, дозволивши прохід суден. Канал Бистре був тимчасово недоступний для судноплавства через вибух земснаряда неподалік Вилкового, що стався 23 липня. Після цього судна змушені були обирати альтернативний маршрут.