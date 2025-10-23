Україна зупинила закачування газу в підземні сховища і почала відбирати запаси

Україна 22 жовтня зупинила закачування природного газу в підземні сховища (ПСГ) й почала відбирати газ.

Про це свідчать дані європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), передає "Інтерфакс-Україна"

За даними AGSI, загальний рівень запасів природного газу в ПСГ України станом на середу 22 жовтня перевищував 8,5 млрд куб. м без врахування газу довготривалого зберігання (технологічного газу).

Як повідомлялося, Україна на два тижні раніше досягла цільового рівня запасів природного газу в підземних сховищах на рівні 13,2 млрд куб. м (включно з 4,7 млрд куб. м газу довготривалого зберігання (технологічного газу).

За словами ексміністерки енергетики Ольги Буславець, останнім часом темпи закачування газу зменшилися до 10 млн кубометрів на добу через зниження власного видобутку та зростання споживання – зокрема через початок опалювального сезону для соціальних об'єктів.

Нагадаємо:

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 14 вересня вперше з початку року перевищили торішні значення, досягнувши 12,055 млрд куб м.