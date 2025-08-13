Украина не зависит ни от одного маршрута или поставщика газа - Минэнерго

Россия пытается сорвать диверсификацию маршрутов поставок газа в Украину.

Об этом сообщил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник, сообщает Министерство энергетики.

"Россия осуществила прицельную атаку на объекты газотранспортной и газораспределительной систем Украины с целью сорвать диверсификацию маршрутов поставок и помешать использованию украинской газотранспортной системы для нужд стран Восточной Европы", - заявил он в эфире телемарафона "Единые новости".

"Цель врага - не только нанести ущерб нашей инфраструктуре, но и помешать нам получать газ из альтернативных источников, в частности LNG из Средиземноморья, и европейский газ. Это прямая попытка сорвать план ЕС по замещению российского газа и ударить по энергетической безопасности региона", - отметил заместитель министра.

Украина активно наращивает импорт газа. Ежемесячные объемы импорта превышают аналогичный период прошлого года более чем в полтора раза. Для формирования запасов в подземных хранилищах привлечено финансирование от Европейского банка реконструкции и развития и правительства Норвегии.

Кроме того, Украина имеет гарантированные мощности импорта газа через межгосударственные соединения с Польшей, Словакией, Румынией и Венгрией, говорится в сообщении

"Кроме LNG из Балтийского моря, мы уже тестируем поставки газа из Каспийского региона, в частности азербайджанского происхождения. Мы не зависим ни от одного маршрута или поставщика - это принципиальная позиция для обеспечения энергетической безопасности", - подчеркнул Колесник.

Напомним:

Ранее сообщалось, что 8 августа 2025 года Россией был осуществлен удар 5 дронов типа "Шахед" по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области, из-за чего возник пожар, также поврежден трубопровод дизельного топлива.

В ночь на 6 августа вооруженные силы россии нанесли удар по Измаилу и повредили инфраструктуру. Этот объект был задействован в рамках маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа

28 июля 2025 года Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа через Трансбалканский коридор.

Ранее сообщалось, что группа Нафтогаз и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение на возобновляемый кредит в размере 500 млн евро для закупок газа

Ранее сообщалось, что "Оператор ГТС Украины" и Gaz-System договорились продлить временное увеличение предлагаемой гарантированной мощности из Польши в направлении Украины до сентября 2026 года.