Україна домовилася з Польщею про збільшення газотранспортних потужностей

"Оператор ГТС України" та Gaz-System домовилися продовжити тимчасове збільшення пропонованої гарантованої потужності з Польщі в напрямку України до вересня 2026 року.

Про це повідомляє ОГТСУ."

"Оператори газотранспортних систем Польщі (Gaz-System) та України (ОГТСУ) домовилися продовжити тимчасове збільшення пропонованої гарантованої потужності з Польщі в напрямку України", – говориться у повідомленні.

Таких домовленостей досягнуто в рамках спільних зусиль з підготовки до майбутнього опалювального сезону та підвищення безпеки постачання природного газу як для України, так і для всього регіону, зазначає ОГТСУ.

З 1 липня 2025 року обсяг гарантованої потужності у ВТЗ "Україна-Польща" у напрямку транспортування з Польщі до України складатиме:

до 6 439 319 м3/добу – пропонуватиметься на місячному аукціоні;

до 12 363 493 м3/добу – пропонуватиметься на добових аукціонах, а також на аукціонах протягом доби.

З 1 серпня 2025 року обсяг гарантованої потужності складатиме:

до 7 646 617 м3/добу – пропонуватиметься на річному аукціоні на період з 1 жовтня 2025 року по 30 вересня 2026 року (точна пропозиція на річному аукціоні буде знижена на 10%, які будуть відкладені для короткострокових продуктів);

до 11 979 699 м3/добу – пропонуватиметься на місячних, добових аукціонах, а також на аукціонах протягом доби у період з 1 серпня 2025 року по 30 вересня 2025 року;

до 11 724 812 м3/добу пропонуватиметься на квартальних, місячних, добових аукціонах, а також на аукціонах протягом доби у період з 1 жовтня 2025 року по 31 травня 2026 року.

Наступні аукціони з продажу гарантованої потужності заплановані на 7 липня (річний аукціон – газовий рік 2025/2026) та на 21 липня (місячний аукціон – місячний продукт за серпень 2025 року).

Далі будуть аукціони 4 серпня (квартальний аукціон – квартальні продукти за газовий рік 2025/2026) та 18 серпня (місячний аукціон – місячний продукт за вересень 2025 року).

Щоденні та внутрішньоденні аукціони з продажу потужності проводяться кожного дня.

За словами в.о. генерального директора Оператора ГТС України Владислава Медведєва, тимчасове технічне рішення дозволяє збільшити пропускну здатність транспортування в напрямку України.

"Враховуючи, що гарантована потужність з Польщі до України забезпечує доступ до альтернативних джерел постачання газу через LNG-термінали з усього світу, а також до норвезького видобутку газу через Baltic Pipe, подальший розвиток цього маршруту має стратегічне значення», – сказав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, шр 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.

Раніше повідомлялося, що 23 червня 2025 року, відбувся липневий аукціон на тарифний пакет Route 1 — проєкт газопостачання з Греції в Україну через п’ять країн. Було виставлено обсяг 3 млн м³/д, а продано лише 0.163 млн м³/д (~5 %).

Хоча загальна вартість нового маршруту оцінюється в 7–8 €/MWh, це лише трохи дешевше за альтернати­ви через Словаччину. Страх перед регуляторною невизначеністю і складність адмінпроцедур також все ще відлякують трейдерів".

Раніше повідомлялося, що Україна може розпочати імпорт газу по Трансбалканському коридору, окрім поточного імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини.