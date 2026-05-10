Катар відправив першу партію СПГ через Ормузьку протоку з початку війни в Ірані

Судно-танкер, що перевозило скраплений природний газ з Катару, судячи з усього, пройшло через Ормузьку протоку, що стало першим експортом країни з цього регіону з початку війни з Іраном наприкінці лютого 2026 року.

Про це повдіомляє Bloomberg.

За даними Bloomberg, судно Al Kharaitiyat, яке на початку цього місяця завантажилося на експортному заводі в Рас-Лаффані, вийшло з протоки і зараз знаходиться в Оманській затоці. Згідно з даними, наступним пунктом призначення судна є Пакистан.

Дані показують, що судно, ймовірно, пройшло затвердженим Тегераном північним маршрутом, який пролягає вздовж іранського узбережжя через протоку.

Фактичне закриття водного шляху перекрило глобальні поставки СПГ, що призвело до зростання цін і дефіциту в Азії. Судна продовжують стикатися з загрозами безпеці, оскільки як Іран, так і США запровадили фактичну блокаду.

Хоча рейс "Аль-Хараїтіят" дає обережні ознаки того, що поставки СПГ можуть відновитися, це далеко не дорівнює довоєнним рівням — приблизно три рейси на день з Перської затоки.

Як повідомляв Bloomberg на початку цього тижня, з початку конфлікту протоку перетнули щонайменше два танкери зі СПГ, завантажені на експортному заводі Abu Dhabi National Oil Co.

Цей крок став наслідком кількох попередніх спроб Катару відправити вантажі через Ормуз, однак у підсумку танкери розвернулися. Країна, яка минулого року виробляла майже п'яту частину світового обсягу СПГ, не змогла вивезти жодного СПГ з Перської затоки з початку конфлікту наприкінці лютого.

За даними бази даних суден Equasis, "Аль-Хараїтіят" належить катарській компанії Nakilat. Nakilat і QatarEnergy не відповіли на запит про коментар.

Саудівська Aramco Trading Co. та державна нафтова компанія ОАЕ Adnoc входять до числа компаній, які змогли таємно провести партії сирої нафти через Ормузьку протоку після того, як Іран фактично закрив цей водний шлях.