Наслідки ударів РФ: до ремонтів залучено дві тисячі газовиків – Свириденко

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі з керівником "Нафтогазу" Сергієм Корецьким.

"Обговорили з керівником Нафтогазу Сергієм Корецьким забезпечення безперервного газопостачання, передусім у прифронтових регіонах. Продовжуємо координувати роботу всіх складових енергосистеми в умовах надзвичайної ситуації через російські обстріли і сильні морози", – повідомила вона.

По всій країні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж. Загалом понад дві тисячі газовиків залучені до робіт: безпосередніх ремонтів на обʼєктах і цілодобового прийому викликів від людей, розповіла прем'єр-міністерка.

"Після постійних ворожих атак вони роблять усе можливе для швидкого відновлення газопостачання сіл і містечок поблизу лінії фронту, де ремонтні бригади працюють часто під цілеспрямованими атаками", – зазначила Свириденко.

Особлива увага зараз — прифронтовим Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областям.

Особлива складна ситуація в Херсоні, ворожими обстрілами суттєво зруйнувані енергообʼєкти. "Нафтогаз" забезпечив місцевих жителів 1750 електричними та газовими обігрівачами в комплексі з балонами газу, і постійно завозить додаткове обладнання, повідомила Свириденко.

"У приміщеннях заправних станцій державної мережі АЗК Укрнафта, яка входить до Групи Нафтогаз, працюють пункти незламності. Допомога має бути там, де її зараз найбільше потребують люди", – додала Свириденко.

