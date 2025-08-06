Атакований РФ обʼєкт ГТС на Одещині є частиною Трансбалканського коридору

У ніч на 6 серпня росія здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Про це заявило Міністерство енергетики.

Як повідомляє відомство, даний об'єкт був задіяний в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

Сьогодні ж уночі обладання, яке забезпечує ці поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників, наголосили в Міненерго.

"Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу", – підкреслила очільниця міністерства Світлана Гринчук.

"Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний обʼєкт в Європі не буде в безпеці", – наголосила вона.

Нагадаємо:

Ізмаїльська районна державна адміністрація повідомила, що вночі, 6 серпня, ворог знову атакував обʼєкти цивільної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих та руйнувань житлових будинків.

Як зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували наші вогнеборці. Проводяться роботи по випуску газу з системи.

Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.

У румунському жудці (районі) Тулча на березі Дунаю оголошували повітряну тривогу у зв’язку з повітряною атакою РФ, спрямованою на південь Одеської області України; атаку було видно також з території Молдови.