У Запоріжжі створять мережу сховищ для зберігання енергії

У Запоріжжі планують створити мережу установок для зберігання енергії, які дозволять підготуватися до зими та нових атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це з посиланням на обласну військову адміністрацію пише "Перший запорізький".

Наразі в Запорізької області тривають роботи з посилення безпеки енергооб'єктів та розбудови енергонезалежності, говориться у повідомленні.

Як зазначив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, місто та область мають можливість для резервування електричних потужностей. Влада вже закінчила розробку проєкту будівництва сториджів для зберігання електроенергії в промислових потужностях.

"Ми закінчили розробку проєкту будівництва сториджів для зберігання електроенергії в промислових потужностях. Наразі ми підготували проєкт на 35 МВт, який будемо презентувати нашим міжнародним партнерам. І я впевнений, що ми знайдемо відгук від них", – сказав він.

Очільник військової адміністрації також розповів про інші заходи з розбудови енергонезалежності. Адже ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру Запорізької області.

"Ми розпочали будувати захист на трансформаторних підстанціях. І вже провели велику кількість перемовин з нашими партнерами щодо монтажу когенераційних установок. Ми вже вийшли за 100 МВт — це досить велика потужність, яку вже розпочали встановлювати", – зазначив Федоров.

"Хочу подякувати уряду, міністерству інфраструктури, Європейському інвестиційному банку за те, що виділили нам субвенцію — понад 200 мільйонів гривень на підключення цих когенераційних установок", — додав він.

Очікується, що встановлення когенераційних установок дозволить заощадити велику кількість коштів для підприємств тепло- та водопостачання. За попередніми розрахунками, згенерована енергія буде щонайменше вдвічі дешевша, ніж та, яку сьогодні купують на ринку.

Ще один напрямок роботи зі зміцнення енергонезалежності — встановлення сонячних електростанцій на дахах соціальних закладів Запоріжжя. У місті на повну потужність почала працювати ще одна сонячна електростанція, яку встановили у одній з міських лікарень. Це вже четверта сонячна електростанція, яка працює у медичних закладах міста.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Запоріжжя може стати першим містом в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок. Ідея вже підтримана на обласному рівні, але для реалізації проєкту бракує законодавчих підстав для фінансування.

Також повідомлялося, що від початку року у Запорізькій області майже 700 гектарів збіжжя знищено пожежами, що виникли внаслідок ворожих обстрілів.

У ніч на 17 червня Росія завдала ракетного удару по заводу Electro Cable Group у Запоріжжі. А у ніч проти 1 червня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури і приватній забудові у Запоріжжі, постраждала жінка.