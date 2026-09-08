Росіяни фактично знищили City Mall у Запоріжжі

Наслідком російської атаки у ніч проти 7 вересня стало фактичне знищення запорізького ТРК City Mall, де виникла пожежа.

Про це повідомляє у Асоціації ритейлерів України (RAU).

Компанія Arricano, яка володіє ТРК, повідомила, що це вже другий удар по торговельним центрам Arricano за останні три тижні. 21 серпня внаслідок атаки безпілотника було зруйновано ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі.

"Усі ці роки команда та акціонери Arricano робили все можливе, щоб навіть у прифронтових містах не зникали місця, де триває життя. Ми ремонтували пошкоджене, відновлювали роботу та повертали людей на їхні робочі місця", – розповіли у компанії і пообіцяли відновити City Mall.

"Влучання було безпосередньо в наш магазин. Наразі ми ще не можемо оцінити повний масштаб збитків, оскільки поки не маємо доступу до приміщення. За словами очевидців, практично все знищено", — розповів СЕО Фокстрот Юрій Поліщук.

Він пояснив RAU, що уникнути жертв вдалося завдяки тому, що ТРК City Mall призупинив роботу з 1 вересня.

"Напередодні ми скоротили там товарні залишки, та повністю не виїжджали з ТРЦ, сподіваючись відновити роботу, щойно це буде можливо та безпечно", — додав Поліщук.

Внаслідок атаки на території City Mall виникла пожежа. Надзвичайники ліквідували шість осередків займання загальною площею 700 кв. м.

ТРК City Mall відкрився у квітні 2011 року. Загальна площа комплексу — 23 400 кв. м, орендна — 21 450 кв. м. Tenant-mix налічував понад 90 міжнародних та українських брендів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що торговельний комплекс City Mall у Запоріжжі до кінця вересня призупиняє роботу через посилення російських ударів по цивільних обʼєктах.

Кількість відвідувачів торгівельних центрів в Україні різко знизилася після масованих атак РФ на такі об'єкти.