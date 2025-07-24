У Запоріжжі хочуть побудувати підземний дитячий садок

Запоріжжя може стати першим містом в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок.

Про це розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, пише Zprz.city.

Підземний дитячий садок планують облаштувати в укритті з протирадіаційним захистом. Ідея вже підтримана на обласному рівні, але для реалізації проєкту бракує головного законодавчих підстав для фінансування, повідомив він.

"Думаю, що в серпні Верховна Рада ухвалить необхідне рішення, яке дозволить фінансувати підземні дитсадки. Сьогодні такої програми немає. Було б чудово, якби у вересні ми вже почали будівництво. Якщо це станеться — працюватимемо швидко", — зазначив очільник області.

За словами Івана Федорова, вже завершують проєктування об’єкта, паралельно ведуть перемовини з урядовцями про потенційні джерела фінансування.

"Зараз маємо дві ключові задачі — закінчити проєктування, на що потрібно ще близько місяця, та знайти механізм фінансування. Ведемо діалог з прем'єр-міністром, з Михайлом Федоровим, іншими колегами. Це має бути системне рішення", — додав він.

"Давайте почнімо з першого, але точно не зупинимося на ньому. Ми розуміємо, що батьки хочуть не один, а одразу 20 таких садків. І ми до цього прагнемо", — наголосив Іван Федоров.

На Запоріжжі вже працюють вісім підземних шкіл, нагадує Zprz.city.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що у рамках майстер-плану відновлення Харкова було презентовано сім пілотних проектів. Зокрема, було презентовано проєкти створення наукового кварталу (на місці ринку Барабашово), створення сучасного транспортного вузла та торговельно-розважального культурного центру на території залізничної станції приміського вокзалу "Левада".

Також повідомлялося, що у 2024 році Київ виділив 2,4 млрд грн на облаштування укриттів, покращення пожежної безпеки в школах, підготовку їх до зими та та створення навчальних осередків з предмета "Захист України".