Через ворожий удар у Запоріжжі знеструмлено значну кількість людей

Через ворожий удар у Запоріжжі частково немає світла

Внаслідок атаки РФ у місті Запоріжжя частково може зникнути електрроенергія.

Про це написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Через ворожий удар в деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з електроенергією", – написав Федоров.

Об'єкти інфраструктури заживляють від альтернативних джерел. Енергетики вже розпочали відновлення електропостачання.

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У АТ "Запоріжжяобленерго" зазначили, що через пошкодження електрообладнання, спричинене обстрілами окупаційних військ, в Запоріжжя знеструмлена значна кількість споживачів.

Нагадаємо:

18 серпня Росія масовано обстріляла та суттєво пошкодила одну з ТЕС ДТЕК.