Через ворожий удар у Запоріжжі знеструмлено значну кількість людей
Через ворожий удар у Запоріжжі частково немає світла
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Внаслідок атаки РФ у місті Запоріжжя частково може зникнути електрроенергія.
Про це написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Через ворожий удар в деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з електроенергією", – написав Федоров.
Об'єкти інфраструктури заживляють від альтернативних джерел. Енергетики вже розпочали відновлення електропостачання.
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У АТ "Запоріжжяобленерго" зазначили, що через пошкодження електрообладнання, спричинене обстрілами окупаційних військ, в Запоріжжя знеструмлена значна кількість споживачів.
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18 серпня Росія масовано обстріляла та суттєво пошкодила одну з ТЕС ДТЕК.