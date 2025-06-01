Росіяни вдарили по об’єктах критичної інфраструктури Запоріжжя

Українська правда

У ніч проти 1 червня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури і приватній забудові у Запоріжжі, постраждала жінка.

Джерело: голова ОВА Запорізької області Іван Федоров

Деталі: Федоров написав: "Вибухи у Запорізькій області!"

Він закликав місцевих жителів залишатися в безпечних місцях.

Оновлено: О 4:11 Фудоров знову повідомив про вибухи у Запорізькій області.

Близько 5 ранку Федоров повідомив, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі.

Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території.

Ще пізніше Федоров уточнив, що росіяни атакували Запоріжжя щонайменше сімома "Шахедами".

Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.

Крім того, пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та приватні будинки.

ЗОВА

ЗОВА

ЗОВА

Пряма мова Федорова: "Росіяни ударили по приватній забудові. Понівечений будинок.

Постраждали й об’єкти критичної інфраструктури. Там сталися займання.

Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога".