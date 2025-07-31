На Запоріжжі через обстріли згоріло майже 700 гектарів посівів

Від початку року майже 700 гектарів збіжжя знищено пожежами, що виникли внаслідок ворожих обстрілів у Запорізькій області.

Про це у Telegram повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"У 2025 році внаслідок збройної агресії рф постраждало 27 агропідприємств. Зруйновано або пошкоджено понад 55 будівель та понад 155 одиниць сільгосптехніки. Згоріло майже 700 га посівів", – повідомив він.

"Попри цифри втрат збиральна кампанія-2025 вже на фінішній прямій - вже намолочено понад 240 тисяч тон зерна", – додав Федоров.

"Завдяки наполегливій праці аграріїв, які щоденно виконують свою роботу з гідністю, мужністю й величезною любов’ю до рідної землі, регіон буде забезпечений власним хлібом і зерном", – написав він у Telegram.

Нагадаємо:

У ніч на 17 червня Росія завдала ракетного удару по заводу Electro Cable Group у Запоріжжі.

У ніч проти 1 червня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури і приватній забудові у Запоріжжі, постраждала жінка.

Раніше також повідомлялося, що агропродукцію з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької області росіяни вивозять до Білорусі, Казахстану, Узбекистану, а також у Вʼєтнам, Індію та Китай. Аграрії окупованого лівобережжя Херсонщини продають зерно росіянам за безцінь.

Раніше повідомлялося, що Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням накласти санкції на бангладешські компанії, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій. Бангладеш не зміг зупинити цю торгівлю після того, як Україна офіційно повідомила, що це зерно крадене і надала докази.