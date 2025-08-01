В Запорожье создадут сеть хранилищ для хранения энергии

В Запорожье планируют создать сеть установок для хранения энергии, которые позволят подготовиться к зиме и новым атакам на энергетическую инфраструктуру.

Об этом со ссылкой на областную военную администрацию пишет "Первый запорожский".

Сейчас в Запорожской области продолжаются работы по усилению безопасности энергообъектов и развития энергонезависимости, говорится в сообщении.

Как отметил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, город и область имеют возможность для резервирования электрических мощностей. Власти уже закончили разработку проекта строительства сториджей для хранения электроэнергии в промышленных мощностях.

"Мы закончили разработку проекта строительства сториджей для хранения электроэнергии в промышленных мощностях. Сейчас мы подготовили проект на 35 МВт, который будем презентовать нашим международным партнерам. И я уверен, что мы найдем отклик от них", - сказал он.

Глава военной администрации также рассказал о других мерах по развитию энергонезависимости. Ведь враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру Запорожской области.

"Мы начали строить защиту на трансформаторных подстанциях. И уже провели большое количество переговоров с нашими партнерами по монтажу когенерационных установок. Мы уже вышли за 100 МВт - это достаточно большая мощность, которую уже начали устанавливать", - отметил Федоров.

"Хочу поблагодарить правительство, министерство инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк за то, что выделили нам субвенцию - более 200 миллионов гривен на подключение этих когенерационных установок", - добавил он.

Ожидается, что установка когенерационных установок позволит сэкономить большое количество средств для предприятий тепло- и водоснабжения. По предварительным расчетам, сгенерированная энергия будет минимум вдвое дешевле, чем та, которую сегодня покупают на рынке.

Еще одно направление работы по укреплению энергонезависимости - установка солнечных электростанций на крышах социальных учреждений Запорожья. В городе на полную мощность начала работать еще одна солнечная электростанция, которую установили в одной из городских больниц. Это уже четвертая солнечная электростанция, которая работает в медицинских учреждениях города.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Запорожье может стать первым городом в Украине, где появится подземный детский сад. Идея уже поддержана на областном уровне, но для реализации проекта не хватает законодательных оснований для финансирования.

Также сообщалось, что с начала года в Запорожской области почти 700 гектаров зерна уничтожено пожарами, возникшими в результате вражеских обстрелов.

В ночь на 17 июня Россия нанесла ракетный удар по заводу Electro Cable Group в Запорожье. А в ночь на 1 июня россияне ударили по объектам критической инфраструктуры и частной застройке в Запорожье, пострадала женщина.