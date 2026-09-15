Через російські обстріли частково знеструмлені п'ять областей

Через бойові дії та удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у п'яти областях залишилася без електроенергії.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Станом на ранок 15 вересня знеструмлення зафіксовані у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У Запорізькій області російський безпілотник атакував енергетичний об'єкт. Двоє енергетиків дістали поранення, їх доправили до лікарні.

Через негоду без електроенергії також залишаються споживачі у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.

Обмеження споживання електроенергії 15 вересня не прогнозуються. Міненерго закликало за можливості користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо:

У ніч на 15 вересня Росія атакувала Україну 200 ударними безпілотниками, силам ППО вдалося знешкодити 187 дронів.