Через російські обстріли частково знеструмлені п'ять областей
Через бойові дії та удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у п'яти областях залишилася без електроенергії.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Станом на ранок 15 вересня знеструмлення зафіксовані у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.
У Запорізькій області російський безпілотник атакував енергетичний об'єкт. Двоє енергетиків дістали поранення, їх доправили до лікарні.
Через негоду без електроенергії також залишаються споживачі у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.
Обмеження споживання електроенергії 15 вересня не прогнозуються. Міненерго закликало за можливості користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
Нагадаємо:
У ніч на 15 вересня Росія атакувала Україну 200 ударними безпілотниками, силам ППО вдалося знешкодити 187 дронів.