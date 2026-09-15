FT: Путін не хоче укладати енергетичне перемир'я до зими

Українська правда

Перемовини щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах тривають вже деякий час, проте очільник Кремля Володимир Путін не хоче укладати угоду до настання зими.

Джерело: Financial Times з посиланням на обізнанні в питанні джерела

Деталі: Посадовці, які безпосередньо залучені до мирних переговорів між США, Україною та Росією, розповіли FT, що припинення ударів по енергетичних об'єктах уже певний час обговорювалося сторонами – спочатку під час тристоронніх зустрічей, а після їхнього зриву в лютому – під час окремих переговорів і неофіційних контактів.

Зазначається, що протягом кількох місяців Україна закликала Росію погодитися на взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах, а також атак на порти та іншу критичну інфраструктуру. Однак Москва не виявляла зацікавленості та відхиляла пропозиції Києва й натомість посилювала свої атаки.

Як пише FT, особа, обізнана з позицією Росії, підтвердила, що Москва та Київ відновили переговори щодо можливого енергетичного перемир'я. Водночас посадовці, знайомі з позицією Кремля, стверджують, що очільник Кремля Володимир Путін не хоче укладати угоду до настання зими, адже, на його думку, удари по енергетичній інфраструктурі України можуть посилити тиск на Київ та змусити його піти на поступки.

Що передувало: