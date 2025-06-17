Росія вдарила ракетами по заводу в Запоріжжі

У ніч на 17 червня Росія завдала ракетного удару по заводу Electro Cable Group у Запоріжжі.

Про це повідомила компанія Electro Cable Group.

Запорізький завод кольорових металів (ЗЗКМ), що входить до складу Electro Cable Group, зазнав ракетного удару внаслідок атаки російських військ. За повідомленням компанії, по підприємству влучили дві високоточні ракети типу "Калібр".

"Два прямих, наведених та цілеспрямованих удари", – йдеться в заяві. Завод спеціалізується на виробництві мідного кабелю й є одним із лідерів ринку в Україні.

На щастя, жоден зі співробітників не постраждав. Компанія вже розпочала відновлення пошкоджених виробничих потужностей.

Нагадаємо:

Electro Cable Group належить сім’ї Черняків і є найбільшим виробником мідного кабелю в Україні.

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Будівля, яку використовувала компанія Boeing у Києві, зазнала серйозних ушкоджень під час масштабної російської повітряної атаки: удар, ймовірно, був навмисним — саме по американській аерокосмічній компанії.