Росіяни зруйнували заправку WOG у Запоріжжі
Росіяни зруйнували заправку WOG у Запоріжжі
Запорізька ОВА
Через атаку росіян по Запоріжжю було зруйновано автозаправну станцію.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За повідомленням ОВА, заправку атакував безпілотник. Одна людина зазнала поранення.
З опублікованої фотографії видно, що атакована АЗС належить до мережі WOG.
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З ночі Запорізьку область атакують безпілотники та ракети.
Нагадаємо:
У ніч на 21 червня росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, двома аеробалістичними ракетами "Кинджал" та 105 БпЛА.
Вночі та вранці ворог наніс по Сумах 8 ударів БпЛА по обʼєктах інфраструктури та житловому сектору.