Росіяни зруйнували заправку WOG у Запоріжжі

Через атаку росіян по Запоріжжю було зруйновано автозаправну станцію.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За повідомленням ОВА, заправку атакував безпілотник. Одна людина зазнала поранення.

З опублікованої фотографії видно, що атакована АЗС належить до мережі WOG.

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З ночі Запорізьку область атакують безпілотники та ракети.

Нагадаємо:

У ніч на 21 червня росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, двома аеробалістичними ракетами "Кинджал" та 105 БпЛА.

Вночі та вранці ворог наніс по Сумах 8 ударів БпЛА по обʼєктах інфраструктури та житловому сектору.