У вересні НАЗК виявило порушень на майже 474 мільйони гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції у вересні 2025 року завершило 75 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення були виявлені у кожній з перевірених у вересні декларацій.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

У 57% із них встановлено ознаки недостовірних відомостей – це 43 декларації на понад 461,7 млн грн.

У одній декларації встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 3 млн грн, ще в одній – незаконного збагачення на понад 9,1 млн грн.

Крім того, до компетентних органів скеровано 27 обґрунтованих висновків щодо недостовірних відомостей та один – за ознаками статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Загалом за дев’ять місяців 2025 року НАЗК завершило 738 повних перевірок декларацій. У 732 перевірених деклараціях встановлено порушення, а у 57% перевірених декларацій встановлено ознаки недостовірних відомостей, незаконного збагачення, необґрунтованості активів, порушень обмежень, визначених законом України "Про запобігання корупції".

У 13 деклараціях встановлено ознаки незаконного збагачення на 463,2 млн грн, у 22 - необґрунтованості активів на 97,1 млн грн, у 377 – ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,079 млрд грн, ознаки конфлікту інтересів — у одинадцяти випадках.

Для порівняння: за результатами завершених за 9 місяців 2021 року повних перевірок декларацій встановлено ознаки декларування недостовірних відомостей, незаконного збагачення, необґрунтованості активів, порушень обмежень, визначених законом, у 18% з перевірених декларацій, а за 9 місяців 2024 року – ознаки таких порушень встановлено у 44% з перевірених декларацій.

З початку року за результатом розгляду 172 обґрунтованих висновків НАЗК, органи досудового розслідування розпочали кримінальні провадження. Матеріали ще 39 перевірок долучено до розпочатих раніше кримінальних проваджень, повідомляє агентство.

До суду у цьому році органи досудового розслідування за матеріалами НАЗК скерували 26 обвинувальних актів у вчиненні правопорушення (недостовірні відомості).

"Наразі на розгляді суду перебуває 27 кримінальних проваджень цієї категорії за матеріалами повних перевірок, завершених у 2024-2025 роках, винесено п’ять обвинувальних вироків, чотири з яких набрали законної сили", – повідомляє НАЗК.

