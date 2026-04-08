Необгрунтовані активи: з податківця можуть стягнути понад 5,4 мільйона гривень

Прокуратура хоче стягнути на користь держави 5,4 мільйона гривень з експосадовця Державної податкової служби у Львівській області: вартість придбаної нерухомості перевищує законні доходи родини.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів ексначальника одного з управлінь Головного управління ДПС у Львівській області.

Підставою для звернення до суду стали матеріали повної перевірки декларації за 2023 рік, проведеної НАЗК, Державного бюро розслідувань, а також доказів, самостійно отриманих прокурором, говориться у повідомленні.

У позові йдеться про об'єкт незавершеного будівництва — житловий будинок площею 133,5 кв.м та земельну ділянку у котеджному містечку поблизу Львова, набуті родиною експосадовця у 2023 році.

Аналіз доходів із підтверджених джерел і здійснених витрат встановив, що вартість зазначеного майна перевищує законні доходи родини на понад 5,4 млн грн.

З огляду на виявлені ознаки необґрунтованості активів прокурор САП звернувся до суду з відповідним позовом про їх стягнення в дохід держави.

Крім того, під час перевірки НАЗК встановило, що експосадовець приховав від декларування зазначений вище об'єкт незавершеного будівництва ринковою вартістю майже 7 млн грн та не підтвердив законність походження задекларованих власних готівкових коштів у розмірі 500 тис. грн.

За цим фактом триває досудове розслідування ДБР у кримінальному провадженні за статтею Кримінального кодексу України про декларування недостовірних відомостей.

