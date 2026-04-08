Службовець Бучанського ТЦК пояснив, звідки взяв понад кілограм золота на 8 мільйонів

Старший інструктор відділення рекрутингу та комплектування 1-го відділу Бучанського РТЦК та СП Олег Коломієць заявив, що задеклароване ним банківське золото на 7,7 млн грн не пов'язане з проходженням служби, а було придбане задовго до мобілізації.

Про це він заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії з питань корупції (ТСК).

За його словами, він має 1 кілограм 120 грамів банківського золота у зливках 999,9 проби. Коломієць стверджує, що активи, зазначені у декларації, були накопичені ним і його родиною у 1993-2021 роках. "Це за роки мої відкладені зарплати, інвестиції. Я вмію економити". - наголоси він.

Саме золото купувалося поступово в період з 2011 по червень 2018 року. Він наголосив, що має копії всіх банківських квитанцій, які готовий надати для перевірки.

"Вага золота з 2018 року не змінилася. Так само не змінювалася і вага ювелірних виробів. За період війни золото подорожчало майже у 2,7 раза. Тобто фактично обсяг золота, який у мене є, залишився незмінним. Змінюється лише його грошова оцінка відповідно до курсу НБУ", - зазначив Коломієць.

Коломієць також пояснив, що до початку військової служби не був суб'єктом декларування, а першу декларацію подав уже після виникнення такого обов'язку.

За його словами, після хвилі публікацій у медіа він сам звернувся до НАЗК із проханням провести повну перевірку його декларацій.

На засіданні ТСК він заявив, що ні грошові кошти, ні золото, ні інше задеклароване майно не мають стосунку до служби в ТЦК, а є результатом багаторічних законних заощаджень і роботи у сфері телекомунікацій до мобілізації у лютому 2022 року.

"Щодо будь-яких корупційних схем, офіційно заявляю: я не мав до них жодного стосунку", - наголосив Коломієць.

Нагадаємо:

Правоохоронці повідомили про нову підозру – у незаконному збагаченні – керівнику Бучанського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Леоніду Викочку.

Військовослужбовець Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Олег Коломієць за 2025 рік задекларував золоті злитки на 7,7 млн грн, 43,5 тис. дол. і євро готівкою.