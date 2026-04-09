Приховане майно на 30 мільйонів – судитимуть екскерівника міграційної служби Хмельниччини

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, який не зазначив у декларації майно дружини на понад 30 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, у декларації за 2023 рік посадовець умисно не зазначив частину майна родини, оформленого на дружину та набутого у шлюбі, на суму понад 30 млн грн", – говориться у повідомленні.

Йдеться, зокрема, про магазин елітних меблів і три автомобілі — два Audi Q5 та Audi Q8.

Після викриття він звільнився з посади.

Прокуратура не називає прізвище колишнього чиновника, але за даними ЗМІ, ідеться про Олега Панькова. Він отримав підозру від детективів Державного бюро розслідувань.

Раніше "Суспільне Хмельницький" проаналізувало декларацію колишнього начальника управління ДМС в Хмельницькій області за 26 грудня 2025 року, яку він подав при звільненні.

У власності дружини Олега Панькова задекларовано три квартири та інша нерухомість, земельна ділянка площею 1000 м. кв, корпоративні права у 100% частці у ТОВ "Дольче - Віта" тощо

Задекларовані доходи Панькова склали понад 1,4 мільйона гривень, його дружини — майже 8,4 мільйона. Готівкою колишній начальник задекларував 2,8 мільйона гривень, а кошти, які знаходяться на банківських руханках — 51 тисяча 351 гривня.

Нагадаємо:

Раніше ексначальнику управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області працівники ДБР повідомили про підозру – він приховав майно на понад 30 мільйонів гривень.

