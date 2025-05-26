У Росії тануть запаси золота та китайських юанів

У Фонді національного добробуту Росії із 150 млрд доларів, які були до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, залишилося 38 млрд доларів.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, пише "Укрінформ".

"До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Фонд національного добробуту Росії становив близько 150 млрд доларів. Зараз лишилося близько 38 млрд доларів. Гроші тануть", сказав він в інтерв’ю агентству.

"Неліквідні іще одні їхні запаси – цінні папери. На сьогодні їх неможливо продати. Золота було 2300 тонн – уже 1700. Його продають. Було 164 мільярди китайських юанів", – зазначив голова СЗР.

"Ці запаси теж поступово зменшуються. Загалом за три місяці цього року воєнні перевитрати Росії сягають 5 млрд доларів. Для їх економіки це достатньо серйозні речі", – зауважив він.

Загалом за три місяці цього року воєнні перевитрати Росії сягають 5 млрд доларів. Для їх економіки це достатньо серйозні речі, наголосив очільник спецслужби.

У СЗР прогнозують, що на кінець цього року у Росії з’являться серйозні проблеми в економіці, з грошима і трудовими ресурсами. Відчутною може стати криза в енергетиці, ЖКГ, а також – дефіцит кадрів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що найбільші російські експортери, серед яких "Русал" та "Газпромнефть", скорочують обсяги вантажів, які планували перевозити залізницею у 2025 році. Про це написало Reuters з посиланням на внутрішній документ "Російських залізниць". Агентство зазначає, що це ще один сигнал того, що економіка воєнного часу в Росії сповільнюється.

Також повідомлялося, що темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Російська влада готується різко підвищити тарифи для громадян на газ, електроенергію та інші комунальні послуги.

Росія стикається зі зростаючими труднощами з доставленням товарів до Китаю через свою східну залізничну мережу, що є ознакою більших економічних проблем, спричинених війною та санкціями, попри запевнення Кремля, що все гаразд.

Також повідомлялося, що в Росії стрімко зростає кількість боржників за кредитними картками. Від початку 2025 року понад 2,35 млн клієнтів банків прострочили виплати більш ніж на 30 днів. І до кінця півріччя ця цифра може зрости до 3,84 млн — це стане рекордом для цього сегмента.

У 2025 році фінансовий стан майже половини росіян став гіршим, ніж торік, свідчать результати опитування Anderida Financial Group, що позиціонує себе як компанія, яка управляє фінансами підприємців, за участю майже двох тисяч росіян.