Третина російських компаній не виплатить співробітникам 13-ту зарплату

Кожна третя російська компанія відмовилася виплачувати співробітникам 13-ту зарплату за підсумками року.

Про це пише Moscow Times.

Третина російських компаній (32%) не планує виплачувати співробітникам 13-ту зарплату в поточному році. Рік тому таких було менше — 28%, а в 2024-му — 23%, виявило опитування SuperJob.

При цьому виплатити премію всім співробітникам готові 24% компаній — стільки ж, скільки рік тому, але менше, ніж у 2024-му (30%). Вибіркові виплати планують 14% опитаних проти 18% у 2025-му.

Частина російських компаній цього року не досягла фінансових показників, які дозволили б преміювати відзначених співробітників, говориться у публікації.

Згідно з останнім моніторингом Російського союзу промисловців і підприємців, 84% опитаних підприємств мають намір скоротити свої витрати на адміністративні та господарські потреби, а також на персонал, зазначає видання.

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Нагадаємо:

Раніше Центробанк Росії залишив відсоткову ставку на рівні 14% та погіршив інфляційний прогноз на 2026 рік до 7,1-7,6%.

Данська служба оборонної розвідки вважає, що економіка Росії перебуває на межі "великої кризи" через військові витрати, міжнародні санкції та українські удари по російській енергетичній інфраструктурі.