Починаючи з вересня російська армія завдала понад 1000 ударів по енергетиці України, переважно вони прийшлися на високовольтні підстанції.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, передає пресслужба Міненерго.

"Ворог не припиняє атак на енергетичну інфраструктуру України. Лише з вересня росія завдала понад 1000 ударів по енергетиці, переважно по високовольтних підстанціях", – заявив він.

Нові знеструмлення станом на ранок 18 листопада зафіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

"Надзвичайно складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Харківщині. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, однак повторні атаки суттєво ускладнюють ремонтні роботи. Ворог цілеспрямовано атакує енергооб'єкти, зокрема ті, на яких ремонт уже майже завершено", – додав чиновник.

Через пошкодження обладнання внаслідок російських атак вимушено застосовували аварійні відключення в Сумській, Харківській та Полтавській областях. Повернення до графіків планується після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що у середу, 18 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від однієї до трьох черг.