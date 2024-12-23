Російська залізниця переживає найглибший спад з 2008 року

Росія стикається зі зростаючими труднощами з доставленням товарів до Китаю через свою східну залізничну мережу, що є ознакою більших економічних проблем, спричинених війною та санкціями, попри запевнення Кремля, що все гаразд.

Про це пише Bloomberg.

Цього року залізниця переживає найглибший спад з часів кризи 2008-2009 років, і ця тенденція все ще зберігається.

АТ "РЖД" - державний перевізник, відповідальний за всі залізничні перевезення по всій країні - минулого тижня схвалив скорочення на 30% своєї інвестиційної програми на наступний рік на тлі стрімкого зростання вартості запозичень.

Збільшення кількості вантажів, пов'язаних з війною, також посилює існуючі вузькі місця, в той час, як санкції впливають на транскордонні платежі. Ці фактори, разом з давніми логістичними проблемами, уповільнюють транспортування таких товарів, як вугілля і алюміній.

Останніми роками Росія переорієнтувала свою торгівлю на Азію, більше покладаючись на так звану залізничну мережу "Східного полігону". Її 14 000 кілометрів колії поєднують дві найдовші залізниці Росії - легендарну Транссибірську магістраль, що з'єднує Москву з Тихим океаном, і Байкало-Амурську магістраль, що пролягає з Сибіру на Далекий Схід.

Обсяг вантажоперевезень "Російських залізниць" знизився на 5,2% в річному обчисленні в листопаді.

Нагадаємо:

Інвестиції у найбільші російські залізничні проєкти скоротять у пʼять разів через борги Російської залізниці (РЖД).