Росіянам планують різко підвищити тарифи за комунальні послуги

Російська влада готується різко підвищити тарифи для громадян на газ, електроенергію та інші комунальні послуги.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на оновлений макроекономічний прогноз російського уряду.

Згідно з документом, який підготувало російське Мінекономрозвитку, сукупний платіж за послуги ЖКГ збільшиться на 11,9% у 2025 році, 9,8% - у 2026, 7,9% - у 2027 та 5,9% у 2028. Порівняно з початковими планами (5,4% наступного року і 4,8% - 2027-го) темпи індексації зростуть практично вдвічі, і у підсумку у 2025-28 роках становитимуть 40,3%.

Оптові ціни на газ для населення, які від початку війни вже зросли на 24%, буде підвищено ще на 10,3% поточного року, на 10,6% - наступного, а потім на 9% і 7% відповідно у 2027-28 рр. У результаті сума в "платіжках" збільшиться на 42,2% за чотири роки, а накопичене зростання з початку війни перевищить 76%.

Електроенергія стане дорожчою на 38% за 2025-28 рр., випливає з прогнозу. Максимальну індексацію - на 12,6% і 9,3% - заплановано на поточний і наступний роки.

Вантажні перевезення з нового року подорожчають більше, ніж очікувалося (10,4% замість 8,5%).

Видання пише, що така індексація тарифів неминуче позначиться на цінах, що ускладнить Центробанку РФ боротьбу з інфляцією у 2026 році.

Нагадаємо:

У Росії знизили очікування щодо ціни на нафту на 2025 рік. Так, середньорічну ціну Urals у 2025 року понизили до $56 за барель. Це мінімальна ціна з 2020 року, коли через пандемію попит на нафту впав, і середньорічна ціна Urals становила $41,7 за барель