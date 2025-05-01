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Росіянам планують різко підвищити тарифи за комунальні послуги

Віктор Волокіта — 1 травня, 15:43
Росіянам планують різко підвищити тарифи за комунальні послуги
Getty Images

Російська влада готується різко підвищити тарифи для громадян на газ, електроенергію та інші комунальні послуги.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на оновлений макроекономічний прогноз російського уряду.

Згідно з документом, який підготувало російське Мінекономрозвитку, сукупний платіж за послуги ЖКГ збільшиться на 11,9% у 2025 році, 9,8% - у 2026, 7,9% - у 2027 та 5,9% у 2028. Порівняно з початковими планами (5,4% наступного року і 4,8% - 2027-го) темпи індексації зростуть практично вдвічі, і у підсумку у 2025-28 роках становитимуть 40,3%.

Оптові ціни на газ для населення, які від початку війни вже зросли на 24%, буде підвищено ще на 10,3% поточного року, на 10,6% - наступного, а потім на 9% і 7% відповідно у 2027-28 рр. У результаті сума в "платіжках" збільшиться на 42,2% за чотири роки, а накопичене зростання з початку війни перевищить 76%.

Електроенергія стане дорожчою на 38% за 2025-28 рр., випливає з прогнозу. Максимальну індексацію - на 12,6% і 9,3% - заплановано на поточний і наступний роки.

Вантажні перевезення з нового року подорожчають більше, ніж очікувалося (10,4% замість 8,5%).

Видання пише, що така індексація тарифів неминуче позначиться на цінах, що ускладнить Центробанку РФ боротьбу з інфляцією у 2026 році.

Нагадаємо:

У Росії знизили очікування щодо ціни на нафту на 2025 рік. Так, середньорічну ціну Urals у 2025 року понизили до $56 за барель. Це мінімальна ціна з 2020 року, коли через пандемію попит на нафту впав, і середньорічна ціна Urals становила $41,7 за барель

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