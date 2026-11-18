Українські атаки дронів скоротили добові обсяги переробки нафти в Росії приблизно на 45% порівняно з кінцем жовтня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на оцінки двох джерел у галузі.

За їхніми даними, удари порушили або зупинили роботу 15 із 35 найбільших російських нафтопереробних заводів.

Наприкінці жовтня російські НПЗ переробляли понад 700 тисяч тонн нафти на добу. Після майже щоденних атак протягом останніх 20 днів цей показник знизився приблизно до 400 тисяч тонн, або 3 млн барелів.

Серед постраждалих підприємств – заводи в Рязані, Ярославлі, Кіришах та Поволжі.

Водночас середня добова переробка від початку листопада залишається вищою за 500 тисяч тонн – на 5-10% нижчою, ніж у вересні та жовтні. Джерела пояснюють це тим, що обсяги скорочувалися поступово.

Росія вже стикається з дефіцитом пального в окремих регіонах та обмеженням експортних можливостей через українські удари по портах. Подальше скорочення переробки може посилити напруження на світовому ринку пального та ускладнити виконання домовленостей про постачання російського дизелю до США.

Нагадаємо:

10 листопада джерела Reuters оцінювали скорочення російської нафтопереробки приблизно у 30%. Тоді повідомлялося про порушення роботи дев'яти з 35 найбільших НПЗ країни.