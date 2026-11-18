Сукупні збитки Укрпошти від початку повномасштабного вторгнення перевищують 3,1 млрд грн: компанія втратила, зокрема, понад 1500 відділень і 440 автомобілів.

Про це повідомили в Укрпошті.

"Сукупні збитки Укрпошти від початку повномасштабного вторгнення перевищують 70 млн доларів, або близько 3,1 млрд грн. Оскільки російські атаки тривають, а оцінювання пошкодженого та втраченого майна продовжується, ця сума не є остаточною", – зазначено у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення росії Укрпошта втратила 440 автомобілів і понад 1500 відділень, частина з яких залишилася на тимчасово окупованих територіях.

У компанії наголосили, що попри російські обстріли та руйнування інфраструктури продовжується робота "у 100% населених пунктах країни, де це дозволяє безпекова ситуація, часом, за 10 кілометрів від лінії фронту".

Сьогодні мережа Укрпошти налічує понад 6000 відділень. Лише у семи регіонах, наближених до зони бойових дій, 351 пересувне відділення обслуговує 4651 населений пункт.

"Для мешканців багатьох із цих громад приїзд поштової машини — можливість отримати пенсію, ліки, посилку або звістку від рідних", – зазначає Укрпошта.

За час великої війни російські війська неодноразово атакували поштову інфраструктуру. Зокрема, було знищено сортувальний хаб у Харкові та депо в Павлограді, пошкоджено сортувальний центр у Сумах і депо в Нікополі.

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський розповів, що від початку повномасштабної війни ми втратили 52 колег. Із них 39 загинули, захищаючи Україну в лавах Сил оборони, ще 13 цивільних працівників — унаслідок російських обстрілів.

"Це найважчі втрати. Попри війну тисячі наших працівників щодня виходять на маршрути, зокрема поблизу лінії фронту. Це наша головна цінність — люди, які на нас чекають, і яку тримають зв'язок всієї країни", — зазначив він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що кількість транспортних засобів, які компанія втратила від початку повномасштабної війни сягнула 425 одиниць.

Раніше повідомлялося, що після того, як росіяни завдали удари по інфраструктурі "Укрпошти" у прифронтових містах, компанія внесла корективи у роботу у цих населених пунктах.

Раніше повідомлялося, що Укрпошта вимушено призупинила роботу чотирьох відділень на території Краматорської громади.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" розгорнула 38 модульних відділень у деокупованих, прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України, надалі кількість модульних відділень буде зростати.