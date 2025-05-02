Уряд Росії фіксує різке уповільнення економіки

Темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на звіт російського Мінекономрозвитку за підсумками першого кварталу.

За січень-березень російський ВВП додав 1,7% - у 2,6 раза менше, ніж кварталом раніше (4,5%).

Темпи зростання промисловості впали більш ніж у 5 разів - з 5,7% до 1,1%, оптова торгівля вперше із зими 2023 року почала скорочуватися - на 2,1% за квартал.

Спад у видобутку корисних копалин прискорився вчетверо - з 0,9% наприкінці минулого року до 3,7%, а несировинна промисловість почала зростати вдвічі повільніше - 4,7% у січні-березні проти 10,7% у жовтні-грудні.

Як повідомив економіст Continuum Economics Волкан Сезгін, квартальний результат для економіки РФ став найгіршим із січня-березня 2023 року. І це наслідок посилення політики Центробанку Росії, санкцій, складнощів із поставками, а також високої інфляції.

За оцінками експертів Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), близького до російської влади, за межами військового сектора виробництво вже скотилося в рецесію. За їхніми оцінками, в I кварталі випуск цивільної продукції знижувався в середньому на 0,8% на місяць (з урахуванням сезонності), зокрема в березні - на 1,1%.

Спад охопив цивільне машинобудування, виробництво електрообладнання, випуск будматеріалів і чорну металургію. Рекордно з перших місяців війни просіло виробництво продуктів харчування - на 0,7% на місяць у першому кварталі, пише ЦМАКП.

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