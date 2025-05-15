Кредитна криза в Росії: мільйони не можуть сплачувати борги за картками

В Росії стрімко зростає кількість боржників за кредитними картками. Від початку 2025 року понад 2,35 млн клієнтів банків прострочили виплати більш ніж на 30 днів.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Об’єднаного кредитного бюро (ОКБ).

Зазначається, що до кінця півріччя ця цифра може зрости до 3,84 млн — це стане рекордом для цього сегмента.

Однією з причин такого зростання прострочок експерти називають перевантаження боргами. "У половини всіх позичальників на ринку споживчого кредитування зараз відкрито понад два діючі кредити", — пояснила старша проєктна лідерка Frank RG Анна Стогнієнко.

За її словами, через фінансові труднощі люди швидко виходять у прострочку, особливо якщо мають кілька карток, кредити готівкою або мікропозики.

Додатково ситуацію ускладнила інфляція, яка за даними Росстату в 2024 році склала 9,52%, а також обмежений доступ до споживчих кредитів — банки схвалюють лише чверть заявок.

Водночас кількість нових активованих кредиток у першому кварталі 2025 року становила лише 550 тис, що є мінімумом з 2021 року. Це пов’язано з посиленням вимог Центробанку до банків. Тепер ті повинні резервувати кошти на невикористані кредитні ліміти і спрямовувати на них регуляторний капітал.

Сегмент кредитних карток продовжує зростати: у 2024 році вони складали вже 27% всього портфеля споживчого кредитування в РФ. У ЦБ зазначають, що громадяни використовували кредитки для щоденних витрат, водночас вільні кошти відкладали на депозити.

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Посилення вимог до видачі кредитів у банках змушує росіян частіше брати "позики до зарплати" під 292% річних.

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Лідер Кремля Володимир Путін все більше непокоїться через проблеми у воєнній економіці Росії, саме тоді, коли Дональд Трамп активно закликає до завершення конфлікту в Україні.