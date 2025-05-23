У Росії падають обсяги перевезень залізницею: економіка сповільнюється

Найбільші російські експортери, серед яких "Русал" та "Газпромнефть", скорочують обсяги вантажів, які планували перевозити залізницею у 2025 році.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на внутрішній документ "Російських залізниць".

Видання зазначає, що це ще один сигнал того, що економіка воєнного часу в Росії сповільнюється.

У документі йдеться, що через перегляд прогнозів компанія зменшить інвестиції у 2025 році ще на 32,5 млрд рублів (408 млн дол), тобто на 3,5%, до 858,4 млрд рублів.

Ще раніше "Російські залізниці" вже планували скоротити інвестиції на 40% у порівнянні з 2024 роком через зростання витрат на обслуговування боргу.

У 2024 році обсяги залізничних вантажів досягли 15-річного мінімуму. У період з січня по квітень 2025 року вони впали ще на 6,8% у річному вимірі.

Згідно з документом, у 2025 році перевезення скоротяться на 36,7 млн тонн у порівнянні з початковим планом у 1,24 млрд тонн. Серед компаній, які зменшили обсяги перевезень, згадуються "Русал", "Сєверсталь", ММК, ТМК, НЛМК та Evraz.

Також у документі зазначається, що високі відсоткові ставки, які з жовтня залишаються на рівні 21%, уповільнили темпи будівництва та змусили виробників сталі скоротити обсяги навантаження.

Крім того, санкції проти металургійної, нафтової та лісової галузей, а також зниження обсягів експорту до Китаю також негативно вплинули на перевезення. У документі згадуються компанії "Газпромнефть", "Сургутнафтогаз" і "Татнафта", які скоротили відправки на тлі зростання санкційного тиску.

Зазначено також, що "втручання третіх сторін, головно у нафтопереробці", вплинуло на обсяги транспортування. Це, ймовірно, натяк на атаки українських дронів по російських НПЗ.

Хоча загальні обсяги вантажів у 2025 році можуть трохи перевищити показник 2024 року (1,18 млрд тонн), падіння в окремих секторах є відчутним.

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